Fiscalização de uso indevido da calçada é realizada em Cabo Frio

Fiscais da Prefeitura de Cabo Frio realizaram mais uma ação conjunta de fiscalização em bares de diversos bairros do município. As equipes alertaram os estabelecimentos quanto ao uso indevido das calçadas e música alta.

A ação contou com a participação de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Fiscalização de Posturas, e teve a presença de equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar.

Por conta da pandemia, está proibida a permanência de pessoas nas vias públicas do município entre 1h e 5h da manhã, exceto em trânsito. Em relação aos bares e restaurantes, o horário limite para fechamento é meia-noite.

Também foi realizada uma ação de conscientização em obras e restaurantes de diversos pontos do município, na última quinta (12) e sexta-feira (13), como parte da “Semana do Pedestre”.

O objetivo foi mostrar aos responsáveis a importância da desobstrução das calçadas, que devem estar liberadas para a passagem de pedestres.

A ação foi realizada em bairros como Passagem, Vila Nova, Braga, entre outros.

Em todas as abordagens, engenheiros e fiscais de Posturas explicaram aos responsáveis pelas obras e restaurantes sobre a importância de deixar o passeio livre para a circulação dos pedestres.

A superintendente de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, Idalina Araújo, aproveitou para conversar com as pessoas e demonstrar a dificuldade dos cadeirantes em utilizar as calçadas quando elas estão ocupadas por entulhos, materiais de construção ou mesas de cadeiras, nos restaurantes.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, destaca que, na abordagem, a equipe esclarece e solicita que haja a adequação e liberação do passeio público.