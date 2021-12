Fiscalização e ordenamento é realizada na Praia do Forte, em Cabo Frio

Equipes da Fiscalização de Posturas, da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal fizeram mais uma operação de conscientização e ordenamento na Praia do Forte, em Cabo Frio.

Na operação, que teve o apoio da Polícia Militar, os fiscais aproveitaram para verificar as licenças de quem estava comercializando produtos. Além disso, eles também forneceram orientações sobre as regras da praia, como a prática de esportes, o recolhimento de materiais de trabalho no fim do dia e a quantidade de jogos de mesas, cadeiras e ombrelones permitidos.

A fiscalização da Prefeitura vem atuando com frequência no ordenamento das praias. Denúncias e solicitações podem ser feitas pelo e-mail: ouvidoria@cabofrio.rj.gov.br.