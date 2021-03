Foi realizada nessa sexta-feira e sábado (13 e 14), mais uma operação de fiscalização em cumprimento ao decreto municipal nº 034 em combate à pandemia do COVID-19 e perturbação do sossego público por parte de denúncias via 153.

A secretaria de Ordem Pública, com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal fiscalizaram os locais no Centro, Porto da Aldeia, Poço Fundo, Mossoró, Baixo Grande, Ponta do Ambrósio, Campo Redondo, Estação e Balneário.