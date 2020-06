Fiscalização é realizada nas praias de Arraial do Cabo

A ação de fiscalização no Município continua e a Prefeitura conta com a colaboração de todos neste momento. No final de semana, a Guarda Ambiental Marítima realizou rondas em todas as praias do Município e averiguou diversas denúncias realizadas através do número (22) 2622-2330.

As principais denúncias eram na Praia do Pontal, na Praia Grande e nas Praias de Figueira e Monte Alto. Os agentes realizaram as abordagens educativas, orientando acerca do decreto municipal em vigor que restringe o acesso à faixa de areia, reforçando que a circulação de pessoas dissemina o vírus. Lembrando que muitos podem ser assintomáticos, por isso a recomendação é para que TODOS respeitem o isolamento social.

Quanto mais rápido reduzir a circulação do vírus em Arraial, mais rápido poderão voltar à rotina.