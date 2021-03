Fiscalização nos comércios de São Pedro da Aldeia para combate da pandemia

Foi realizada nessa quarta-feira, dia 24, uma operação de fiscalização em cumprimento ao decreto municipal nº 058 em combate à pandemia do COVID-19 e perturbação do sossego público por parte de denúncias via 153.



Comércios foram fechados e seus donos orientados. Diversos bairros da cidade foram rota da fiscalização.



Segundo o decreto, os comércios podem estar abertos até às 22h, com respeito ao distanciamento social entre mesas e clientes. Após esse horário e até às 23h, somente com os clientes que já estavam no ambiente.

A partir desta sexta-feira, dia 26, a barreira de fiscalização será instalada na saída da via lagos, próximo ao McDonald’s. Agentes da Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio estarão em fiscalização 24h para entrada de veículos na região.