Fonte do Itajuru, em Cabo Frio, recebe Feira Aldeia Criativa neste sábado

A Feira Itinerante Aldeia Criativa oferece ao público de todas as idades opções de lazer e entretenimento, sempre no segundo sábado de cada mês. A próxima edição será neste sábado (14), a partir das 14h, no Parque Municipal Fonte do Itajuru. O evento comemora o Dia de São Patrício.

Serão 30 expositores com opções de culinária artesanal, peças feitas à mão, moda adulto e infantil, brechó e acessórios diversos, além de recreação com o Circo Duar, oficina de bolhas gigantes e música ao vivo com o cantor Guilherme Cranon.

Para comemorar a data haverá chopp verde, a bebida que se espalhou pelo mundo como marca do Sant Patrick’s day, Dia de São Patrício. Este é o segundo ano que a feira comemora a data no local. Os visitantes encontrarão pão de queijo, massas artesanais, doces tradicionais, hamburguer artesanal, fritas, pizza, pipoca e outras delícias.

“A feira fortalece o trabalho coletivo, a economia criativa e garante momentos de boa convivência entre moradores e visitantes de todas as idades. Além disso, abre caminhos para infinitas possibilidades de trabalho criativo”, comentou Kelly Aoki, organizadora da atividade.