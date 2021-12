Foragido pelo crime de homicídio em Vitória é preso em Cabo Frio

No dia de sabado, dia 18, por volta das 15h, Policiais Civis da 126ªDP – Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, capturaram o nacional ALEFH X.G.

Contra ALEFH pendia o Mandado de Prisão Preventiva CNJ 0002400-52.2019.8.08.0024.01.0003-07 pelo crime de Homicídio Qualificado, expedido nos autos do Processo 0002400-52.2019.8.08.0024, oriundo da comarca de Vitória, Espírito Santo.

ALEFH, após levantamento de dados do setor de inteligência em trabalho conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo, foi capturado na Rua da Praia do Forte, nesta cidade.