Fórum de Turismo de Cabo Frio vai debater o planejamento da alta temporada

Está marcado para o próximo dia 27, a partir das 8h30, o Fórum de Turismo de Cabo Frio. Realizado pela Prefeitura, o evento vai abordar assuntos como a apresentação do Plano Municipal de Turismo de Cabo Frio, o lançamento do Calendário de Eventos para 2022 e um debate com a sociedade a respeito do planejamento da alta temporada. A atividade acontecerá no Hotel Malibu, na Praia do Forte, que apoia o Fórum junto com o Cabo Frio Convention e Visitors Bureau, CVC, Sebrae e Aeroporto de Cabo Frio.

“Importante dizer que não é um evento aberto somente a pessoas que atuam no turismo. Na verdade, o Fórum é aberto a todos que tenham interesse em participar das discussões sobre o nosso turismo. Teremos, inclusive, um debate onde a participação da sociedade será extremamente importante, que é sobre o planejamento da alta temporada. É o momento de darmos mais transparência às ações, e também de ouvirmos não só quem atua no setor, mas também a população”, comentou o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha.

A programação será dividida em três espaços do hotel: o Salão General Travassos, o Salão Itajuru e a Sala de Reuniões. A abertura será às 8h30 com credenciamento e segue com debates e palestras com temas como cicloturismo e ecoturismo, além de rodada de negócios, capacitação sobre marketing digital para negócios, e utilização do aeroporto com foco no turismo.

PROGRAMAÇÃO

SALÃO GENERAL TRAVASSOS

8h30 – Credenciamento

9h – Mesa de Abertura

9h30 – Apresentação do Plano Municipal de Turismo de Cabo Frio

11h – Lançamento do Calendário de Eventos 2022

SALÃO ITAJURU

14h às 15h – palestra: “O crescimento do cicloturismo e seu impacto na economia”

Palestrante: José Ricardo Lage (diretor de Cicloturismo da Acicaf – Associação Ciclística de Cabo Frio)

15h às 16h – palestra: “Turismo de natureza e as oportunidades em Cabo Frio”

Palestrante: Paula Rascão (sócia da Cactus Experiências, agência e operadora de Ecoturismo, Aventura e Experiência)

SALÃO GENERAL TRAVASSOS

14h às 15h – Rodada de Negócios CVC

15h às 16h – palestra: “Como usar o marketing digital para atrair mais clientes”

Palestrante: Glauco Nunes (coordenador de Mercado no Núcleo de Negócios Digitais – Sebrae/RJ)

SALA DE REUNIÕES

14h às 16h – Oficina de cocriação de Negócios em Turismo

Tema: “Aeroporto: um Ecossistema para Negócios Turísticos”

Palestrante: Rodrigo Abreu (diretor Presidente do Aeroporto de Cabo Frio)

SALÃO GENERAL TRAVASSOS

16h às 17h30 – Debate com a sociedade: “Planejamento da alta temporada”

Participantes: representantes da Prefeitura nas áreas de Turismo, Governo, Mobilidade, Posturas, Comunicação, Cultura, Meio Ambiente, Guarda Municipal e Comsercaf