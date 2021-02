Fórum Regional de Esportes é realizado em Búzios

Aconteceu hoje (23), o Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude 2021, no Rio Búzios Beach Hotel, iniciativa do Secretário Estadual da pasta, Leandro Alves.

Com o tema pautado na inclusão e socialização através da prática esportiva, a ocasião teve como objetivo discutir melhorias, não só para o esporte local, mas para todo o Estado.

Dentro da programação do Fórum, foram abordados assuntos como esporte de rendimento e formação de base, eventos esportivos, esporte educacional, projetos sócio esportivos e PCD e esporte de participação.

Segundo o gestor municipal, Alexandre Martins, o incentivo ao esporte não vai parar por aqui.

“Vamos seguir incentivando a pasta e promovendo eventos como esse para todo o cenário esportivo de cada região”, comentou.

O Fórum contou, ainda, com a participação de representantes do esporte de 12 cidades da região do Estado do Rio de Janeiro e o Secretário de Esportes e Lazer de Búzios Gugu Braga, que foi o responsável pela organização do evento em Búzios.