Frota da Prefeitura de Cabo Frio possui 60 veículos adquiridos por meio de fundos municipais e TAC

Depois de vários anos, a frota de veículos da Prefeitura de Cabo Frio volta a receber investimentos. Atualmente, 60 carros, adquiridos por meio dos Fundos Municipais de Meio Ambiente, de Mobilidade Urbana (Transportes) e de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), estão disponíveis para uso na segurança pública, na fiscalização ambiental e de obras, no ordenamento do trânsito, na proteção ao patrimônio público e ao patrimônio natural.

“Assumimos a Prefeitura sem automóveis e, aos poucos, estamos construindo uma frota de veículos sem onerar os cofres públicos. Muito pelo contrário, estamos aumentando o patrimônio do município”, comemorou o prefeito Dr. Adriano Moreno.

Os carros estão sendo alocados conforme a necessidade dos setores e distribuídos da seguinte forma: cinco para a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade; três para a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente para uso em conjunto com a Coordenadoria-Geral de Assuntos Fundiários; duas para Criança e do Adolescente; três para a Coordenadoria-Geral de Fiscalização.

Também foram adquiridos 10 veículos pela Fundo Municipal de Transportes; 29, entre doação e compra, para Secretaria de Mobilidade Urbana que foram divididos entre a pasta e também encaminhados para outras secretarias; oito veículos para a Secretaria de Educação.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Felipe Araújo, além destes veículos, o governo ainda aguarda retorno sobre a solicitação feita à Receita Federal referente a outros veículos. Os recursos dos fundos são compostos por verbas oriundas de parte das cobranças de estacionamento na Praia do Peró, de multas e custos das licenças ambientais, além do ICMS verde, repassado ao município pelo Governo do Estado do Rio, entre outros recursos.