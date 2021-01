Funcionários do Procon Cabo Frio vão passar por curso realizado pela rede estadual

Funcionários do Procon Cabo Frio vão passar por treinamento de capacitação nesta sexta-feira (15), realizado pela rede estadual.



Por este motivo, o atendimento na sede do primeiro distrito será somente na parte da tarde, das 13h30 às 17h. A partir de segunda (18) as atividades retornam ao horário normal das 9h às 17h. Já em Tamoios não haverá alteração uma vez que o órgão (no Shopping Una Park) funciona às terças e quintas-feiras, das 9h às 17h.

Por causa dos protocolos de prevenção e combate à Covid-19, as duas unidades do Procon estão realizando os atendimentos somente com agendamento. A marcação pode ser feita pelo e-mail proconcabofriotamoios@gmail.com, ou no telefone (22) 2643-5817, para a unidade de Tamoios. Já para a unidade do primeiro distrito o agendamento também é pelo e-mail cabofrio.procon@gmail.com ou no telefone 2645-4799.