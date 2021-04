GCM recupera veículo roubado em Búzios

Ao fazer as rondas de rotina pela cidade no começo da tarde de hoje, dia 06, os motociclistas da ROMU observaram um veículo estacionado de forma irregular no bairro do Ossos, em Búzios.

Ao verificar seus dados, os agentes constataram que se tratava de um veículo com registro de roubo/furto.

Ao ver o que seria seu veículo ser infracionado, uma mulher se aproximou e indagou os agentes quanto a ação.



Informada sobre o registro, a senhora informou que seu esposo fora responsável pela compra do carro.

Todos foram para a delegacia.

O casal foi ouvido e liberado, o veículo recolhido e o proprietário legal avisado.