Gestantes e puérperas passam a ser vacinadas contra o Covid em Cabo Frio

A partir desta semana em Cabo Frio, gestantes e puérperas com até 45 dias após o parto passam a ser vacinadas contra a Covid-19 por agendamento, e a marcação deve ser feita nas Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro mais próximo, nas terças e quartas-feiras, de 9h às 16h, e quintas-feiras, de 9h às 12h.

No agendamento, é preciso informar nome, e-mail e duas opções de número de telefone para contato. A Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato para informar hora e local da imunização, que acontecerá de forma gradativa nas unidades de saúde específicas para a campanha contra o coronavírus. A estratégia é marcar o número de pessoas de acordo com a abertura de cada frasco, que possui tempo de utilização determinado após a abertura.

A nota técnica esclareceu que foi notificado apenas um caso de evento adverso em relação à vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em gestante, e ainda não foi avaliada completamente a segurança do imunizante para este grupo, especificamente. Por isso, o documento concluiu que, neste momento, está suspenso o uso do imunizante do laboratório para este grupo, que segue recebendo as vacinas CoronaVac/Butantan ou Pfizer/BioNTech. Ainda assim, segundo o Ministério da Saúde, é necessária a prescrição médica após avaliação individualizada de risco e benefício.

As gestantes e puérperas que já tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca deverão aguardar o término do período de gestação e puerpério para receber a segunda dose da vacina. Membros do grupo de trabalhadoras de saúde podem se vacinar após avaliação individual de risco e benefício para receber a segunda dose antes da conclusão da gestação ou puerpério.