Ginásio do Jardim Esperança, em Cabo Frio, tem aula de zumba e capoeira gratuitas

Com o objetivo de promover atividades físicas para a população, a Prefeitura de Cabo Frio abriu as inscrições para aulas de capoeira e zumba.

A ação será realizada na parte externa do Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto, no Jardim Esperança. As aulas de zumba já começaram e acontecem às terças e quintas-feiras, às 7h da manhã. Já a capoeira será a partir do próximo dia 22, também terças e quintas, às 10h da manhã.

Ambas as atividades podem ser praticadas por pessoas de todas as idades. A zumba promete muita animação e energia, e a capoeira é uma atividade excelente para a coordenação motora, a flexibilidade e o equilíbrio corporal.

Na hora de realizar a inscrição, basta comparecer no local com original e cópia do documento de identificação e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. Todos os protocolos de segurança para evitar a propagação da Covid-19 serão seguidos no momento das atividades.

“Estamos obedecendo todos os protocolos, como distanciamento social, aferição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. A atividade física, neste momento de pandemia, é fundamental para a prevenção e controle da saúde, por isso vamos realizar as aulas sem que haja contato físico nem uso de material compartilhado”, afirmou a secretária-adjunta de Esporte e Lazer, Flávia Carvalho.

O Ginásio Poliesportivo Vivaldo Barreto, que abriga desde abril a sede administrativa da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, fica localizado na Estrada de Búzios, s/n, no bairro do Jardim Esperança.