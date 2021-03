Ginásio em Santo Antônio, Cabo Frio, passa por reparos

Com o objetivo de deixar mais um equipamento esportivo pronto para uso, equipes da Prefeitura de Cabo Frio trabalharam, durante toda a semana, em obras no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, no bairro Santo Antônio, em Tamoios, com reparos no telhado e na parte interna do ginásio de forma emergencial.

Segundo o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Flávio Rosa, a expectativa é de que os reparos sejam concluídos nos próximos dias, com um mutirão envolvendo equipes da Prefeitura para que o local esteja apto para receber a população.