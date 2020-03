Gol suspende voos para Cabo Frio devido ao Coronavírus

A Gol Linhas Aéreas suspendeu os voos para Cabo Frio devido ao Covid-19. A decisão da companhia, adotada no sábado (21), se junta à da Azul Linhas Aéreas, que já havia interrompido as atividades. As medidas fazem parte das ações das empresas para conter a disseminação da doença. A estimativa é de que a operação retorne em 30 de junho, conforme evolução da pandemia.

“Qualquer alteração de voo é de responsabilidade das companhias aéreas. Em caso de dúvidas recomendamos aos clientes informarem-se diretamente com as empresas”, orientou Ricardo Pereira, superintendente de Infraestrutura Aeroportuária em Cabo Frio (Supiae).

De acordo com a Supiae, vinculada à Prefeitura, o aeroporto adota procedimentos de prevenção ao coronavírus com ações que abrangem a área física do Aeroporto Internacional da cidade.

Em relação aos voos offshore, todos os passageiros seguem os procedimentos e orientações dos órgãos competentes como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Petrobrás como evitar aglomeração no check-in, sala própria para embarque; ar-condicionado desligados; bases com álcool em gel; higienização das mãos com água e sabão.

Além disso, a administração mantém sistema de som com informações sobre prevenção do Covid-19 em três idiomas, faz os deslocamentos até as aeronaves em separado dos demais e afere a temperatura dos passageiros antes de ingressarem na sala de embarque e promove o revezamento de funcionário para diminuir o fluxo de pessoas no setor.

Segundo a concessionária Costa do Sol Serviços Aeroportuários, a administração do Aeroporto Internacional de Cabo Frio segue as orientações da Anvisa como redução na jornada e no quadro de funcionários, além de adotar revezamento de trabalhadores. As áreas de circulação de pessoas são arejadas com janelas abertas para circulação de ar, bem como álcool em gel. Funcionários de setores que mantém contatos passageiros atuam com luvas, máscaras e pote de álcool em gel disponível nas mesas.

Ainda segundo a concessionária, a Anvisa tem feito visitas em todos os setores para verificar as ações de prevenção do Covid-19. Os atendimentos na Polícia Federal têm sido feitos apenas a casos específicos, sem aglomeração, com ingresso de uma pessoa por vez para recepção individualizada com o agente aeroportuário e os indivíduos são chamados por interfone.