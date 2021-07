Governador marca presença no lançamento do complexo cinematográfico em São Pedro da Aldeia

É iniciado, no começo desta tarde de sexta-feira, dia 09, o lançamento da pedra fundamental da construção do complexo cinematográfico de São Pedro da Aldeia.

A solenidade acontece no canteiro de obras do empreendimento, no bairro Nova São Pedro, com a presença do governador do estado, Cláudio Castro.



O espaço de 2.739,07 mil metros quadrados foi cedido pela prefeitura para construção da estrutura, que trará cultura e entretenimento à região.

O evento foi aberto pelo prefeito Fábio do Pastel. A cerimônia conta com a presença do secretariado e de vereadores do município.



Também participam da solenidade os representantes da Agência Nacional do Cinema (Ancine), além da secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.