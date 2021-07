Governo acolhe moradores em situação de rua em Búzios

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, através da equipe de Abordagem Social do CREAS, juntamente com a ROMU e a Fiscalização de Posturas realizou uma ação nesta sexta-feira (02), na Praça Santos Dumont, acolhendo, orientando e conduzindo, quatro moradores de em situação de rua para o CrerVip.

São pessoas que já se negaram outras vezes a sair das ruas, mas aceitaram a ajuda, por conta do clima com as baixas temperaturas dos últimos dias. Antes de entrarem no CrerVip, os moradores de rua em questão foram conduzidos para fazer o teste da Covid-19, na tenda de triagem da Ferradura.

A Secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa, comentou que a ação foi bem-sucedida devido a união e apoio de várias secretarias do governo.

“Queremos agradecer a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde através do Dr. Raphael, das técnicas de enfermagem Petra e Sarah, a enfermeira Rafaela, adm. Fernando, equipe de abordagem: assistente social katrine e Silvana e toda equipe da tenda da Covid-19 da Ferradura”, declarou a secretária.