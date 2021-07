Governo de Búzios cria comissão para revisão do Plano Diretor

A pedido do prefeito Alexandre Martins foi montado uma comissão com representantes de todas as secretarias do governo, para revisão do Plano Diretor.

Segundo o prefeito o Plano de Diretor de Búzios foi criado em 2006, pela lei já devia ter sido revisado em 2016.

“Se faz necessário a revisão, o Plano Diretor é uma lei municipal, que estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade. Nossa comissão vai analisar o que precisa ser alterado ou incluído no Plano Diretor”, afirmou o Alexandre.

A revisão do Plano Diretor é elaborada pelo poder executivo (Prefeitura) e aprovada pela Câmara Municipal.