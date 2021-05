Governo de Búzios se reúne com representantes do DER para conversar sobre convênio

O Secretário de Serviços Públicos Marcus Vellerius, com Dr. Fábio Cardoso (Coordenador de Contratos e Convênios) estiveram reunidos nesta terça-feira (18), com o Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) Luiz Roberto Pereira e o vice-presidente Clédson Sampaio, para conversar sobre o convênio com o município.

Na pauta o recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, com outras vias do município. Segundo o secretário Marcus Vallerius a reunião foi muito produtiva, pois foi decidido pela equipe técnica do DER que será elaborado um novo plano de trabalho para concluir o trecho do pórtico até a Igreja Santa Rita de Cássia.

“Incluímos também novos trechos, e, especial as vias da Rasa, Baia Formosa, Tucuns, José Gonçalves, Arpoador entre outras”, disse Marcão.

A reunião ocorreu na sede do DER, no Rio de Janeiro.