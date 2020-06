Grave acidente em avenida de Saquarema deixa senhora presa em ferragens

Na tarde desta sexta-feira, dia 19, por volta das 15h40, uma colisão entre dois carros na Avenida Saquarema, próximo ao Cinea, deixou uma senhora presa nas ferragens.

O fato envolveu um Carro Volkswagen Up e um Táxi Fiat Palio Weekend. Com a batida o carro UP capotou e a senhora que estava dirigindo ficou presa nas ferragens, já o motorista do Fiat não sofreu tantos danos.

Todos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Nazareth, contudo, não sabemos o estado de saúde dos envolvidos.

Fonte: Saquarema da Depressão