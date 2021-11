Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Cabo Frio inaugura Subseção de Salvamento Náutico Avançado às margens do Canal do Itajuru

Às vésperas do verão, o 18° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Cabo Frio apresenta novidades que irão reforçar ainda mais a segurança dos banhistas. Nesta quinta-feira ( 11/11), o grupamento inaugurou duas subseções que funcionarão no Terminal de Transatlânticos da cidade, no bairro da Passagem: a Subseção de Salvamento Náutico Avançado e a Subseção de Atividades Especializadas.

A nova localização das subseções, às margens do Canal do Itajuru, significa uma redução em 75% do tempo de resposta em casos de necessidade de socorro náutico na região. Durante a solenidade de inauguração do novo endereço, também foi realizada a formatura de 38 alunos do Curso de Operador de Embarcação de Resgate (moto aquática), mais um reforço para a alta temporada.

O Cabo Frio Convention & Visitors Bureau se orgulha de ser um dos parceiros do GBM na montagem da nova sede das subseções. “Nos sentimos muito seguros por termos uma corporação formada por uma equipe treinada e preparada para atender rapidamente aos moradores e turistas em caso de alguma emergência no mar. Os equipamentos novos e modernos são reforços fundamentais para os trabalhos de resgate”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Convention, que foi homenageada com um certificado de “Amigo do 18 GBM.

As subseções serão equipadas com uma lancha de salvamento L05, um bote inflável avançado BIA 008, um bote de resgate BIR 018 e duas motos aquáticas, além de pranchões, equipamentos de mergulho e quadriciclo. Diariamente, seis militares trabalharão no local, nas funções de náutica, mergulho, supervisão e operador de resgate (moto aquática). A tropa de guardas vidas é formada por cem militares para atender as praias do Peró até o Foguete, incluindo Praia Grande, Unamar e Santo Antônio.

As subseções de Salvamento Náutico Avançado e de Atividades Especializadas irão funcionar na Avenida Nossa Senhora da Assunção, número 15 – Passagem (Terminal de Transatlânticos de Cabo Frio).