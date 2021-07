Guarda ajuda idoso a encontrar residência da sua filha em São Pedro da Aldeia

O Inspetor Geral dessa Guarda Municipal, quando em deslocamento para sua residência após o horário de serviço, na noite de terça-feira, dia 06, foi solicitado por munícipe, via telefone particular, que buscava informações para auxílio a idoso, senhor F. I. de. L., 72 anos, natural do estado do Ceará.

O idoso se encontrava perdido e desorientado, não sabendo ao certo como chegar até a residência de sua filha, senhora M. R. de L.

De imediato, foi realizado contato com a senhora Claudia Brasil, da Secretaria de Ação Social, para as devidas orientações, procedendo a guarnição ao bairro Campo Redondo, onde logrou êxito em encontrar o idoso junto a munícipes de bem que tentavam ajudá-lo.

Após diálogo com o idoso, foram colhidas informações que ajudaram a chegar até a sua família. O senhor foi entregue a sua filha, na rua Rua Feliciano Jota Maurício, no bairro Campo Redondo, obtendo êxito essa Guarda Municipal em ajudar mais um munícipe de bem.