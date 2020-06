Guarda Ambiental controla incêndios em Arraial do Cabo

Nesta semana, foram realizadas ações de combate a incêndios em duas áreas de preservação ambiental de Arraial do Cabo. As operações são realizadas pela Secretaria do Ambiente em parceria com as equipes do INEA e do Corpo de Bombeiros.



Na terça-feira (16), as equipes da Guarda Ambiental Marítima, com o apoio do Corpo de Bombeiros, controlaram o fogo na estrada da Praia do Pontal, área de preservação do Parque Estadual da Costa do Sol. Já na quarta-feira (17), com a ajuda da equipe do INEA, o local atendido foi próximo à ponte elevatória, no sentido de Monte Alto.



Vale ressaltar que as equipes da Secretaria do Ambiente estão de plantão 24h para atender as demandas da população, especialmente no diz respeito ao Decreto Municipal que visa o combate à proliferação e contágio da Covid-19. Para emergências ligue (22) 2622-2330.