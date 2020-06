Guarda Ambiental de Arraial do Cabo realiza fiscalização nas praias

No fim de semana, a Secretaria do Ambiente, por meio da Guarda Ambiental Marítima, realizou ações de fiscalização e conscientização nas praias e áreas ambientais do Município.



O objetivo é fazer cumprir o Decreto Municipal da quarentena, que continua em vigor, e reforça a importância do isolamento social no combate ao contágio e proliferação do Coronavírus. O trabalho acontece diariamente e é intensificado aos finais de semana.



As ações foram identificadas por meio de denúncias, o que tem ajudado muito no combate às aglomerações, e também pelas rondas.



Nas Prainhas do Pontal do Atalaia e na Praia Grande, foram feitas ações de retirada e conscientização dos banhistas e de embarcações de esporte recreio, que são proibidas a menos de 200 metros da Praia, conforme regulamento de segurança da Capitania dos Portos. Além disso, um foco de incêndio na Graçainha foi controlado após chamada de emergência.

É valido reforçar que a Segurança Pública e a Guarda Ambiental seguem trabalhando incansavelmente para se fazer cumprir o Decreto Municipal de isolamento, por isso, pedimos a colaboração da população cabista e visitantes para que não frequentem a praia e respeitem esses profissionais que estão cumprindo seu trabalho com dedicação e dignidade, arriscando suas vidas para manter a ordem e a saúde de todos. Saiam de casa, apenas se necessário e, por favor, previnam-se.

Com cada um fazendo sua parte, vamos minimizar a circulação do vírus e sair dessa situação de emergência.