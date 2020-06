Guarda Ambiental Marítima de Arraial do Cabo apreende cinco redes de três malhas

A Guarda Ambiental Marítima de Arraial do Cabo apreendeu na madrugada desta segunda-feira (22), cinco redes de três malhas em área da reserva marinha. De acordo com Mauro César, diretor da GAMA, as redes estavam esticadas em uma área da Praia Grande e não havia nenhuma embarcação no local.

“Ao todo, conseguimos retirar aproximadamente 1 quilômetro de rede. Fizemos a apreensão do material e continuamos atentos, fiscalizando a atividade irregular que prejudica diretamente o pescador artesanal do município. Ninguém foi detido” – contou Mauro César.

O uso deste tipo de rede é considerado crime ambiental no município. As equipes fiscalizam não só a pesca irregular com a utilização da conhecida “feiticeira”, mas também todas as ilegalidades praticadas na área da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo (RESEX-MAR).

A Guarda Ambiental faz parte da Secretaria Municipal do Ambiente e atende as demandas relacionadas a crimes ambientais no município.