Guarda Civil de Cabo Frio fecha acessos às praias com grades para evitar aglomeração

A Guarda Civil Municipal fechou com grades e cones os acessos às praias do Forte, pelo Lido e canto esquerdo, e do Peró. Ação tem como objetivo evitar a entrada de veículos e aglomeração de pessoas. O fechamento ocorreu no domingo (12) e segue por tempo indeterminado até a revogação do decreto de proibição da permanência nas praias por conta da pandemia do coronavírus. O documento mais atualizado é de Nº 6.288, de 3 de julho de 2020.

O patrulhamento é feito pelas guardas Civil, 24 horas, e Marítima e Ambiental, das 8h às 17h, para orientar banhistas e pessoas que circulam pelas intermediações. A fiscalização ainda tem o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Coordenadoria de Posturas e Polícia Militar.

“O fechamento tem o objetivo de evitar que pessoas permaneçam nas praias. O momento é delicado e existe um decreto de proibição que precisa ser respeitado. Não estamos medindo esforços para evitar aglomeração nesses locais”, ressaltou o comandante das guardas Civil e Marítima e Ambiental, Henrique R. Dos Santos.

O decreto que atualiza as normas e os procedimentos específicos a serem adotados quando Índice Geral de Controle classificar o Município na Zona Laranja pode ser acessado por meio do link https://bit.ly/3j0coh7.