Guarda de Búzios apresenta projeto “Ronda Maria da Penha” para o prefeito

A Guarda Municipal apresentou, nesta manhã (28), ao prefeito Alexandre Martins, o Projeto Ronda Maria da Penha, para acolher mulheres que sofrem violência doméstica. A apresentação contou com o apoio da Secretária da Mulher e do Idoso, Danielle Martins e parte da sua equipe.

O Projeto prevê a criação de um grupamento especializado no atendimento à mulher vítima de violência doméstica no município. Na ocasião, a Secretaria da Mulher aproveitou para alinhar alguns procedimentos no atendimento à essas vítimas já de imediato.

Um deles é o encaminhamento, a partir de agora, de todas as atendidas ao Serviço da Secretaria.

“A mulher após passar por todo o atendimento; seja no hospital, na delegacia ou onde precisar, será na mesma hora encaminhada a nossa secretaria, que fará o acompanhamento do que for necessário para a sua segurança e de seus filhos”, disse Danielle Martins.

O projeto agora será avaliado pelos órgãos competentes da prefeitura e posto em prática o quanto antes.