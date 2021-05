Guarda de Cabo Frio está realizando movimento de conscientização e responsabilidade no trânsito

O movimento “Maio Amarelo” tem por objetivo chamar a atenção da sociedade sobre respeito e responsabilidade no trânsito. Pensando nisso, a Prefeitura de Cabo Frio está realizando em diversos pontos da cidade, as blitz educativas, que são coordenadas pela Superintendência de Trânsito da Guarda Civil Municipal.

A ação acontece nos principais cruzamentos da cidade e também em bares e restaurantes, com entrega de panfletos sobre segurança no trânsito para conscientizar a população.

Segundo a secretária municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública, Aglaia Olegário, o objetivo da ação é promover a empatia e a humanização das estatísticas de acidentes de trânsito, chamando a atenção sobre como a impaciência e a intolerância se refletem nas atitudes das pessoas quando estão dirigindo. Para ela, o Maio Amarelo veio mostrar o quão importante é agir com responsabilidade e quanto o trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação.

Os guardas municipais também estão percorrendo bares e restaurantes, conversando com os frequentadores sobre responsabilidade no trânsito. No fim de semana, a equipe percorreu estabelecimentos do bairro Passagem e da Rua Porto Alegre para falar com os clientes sobre os perigos de misturar álcool e direção.

As ações também já foram realizadas nos sinais da Avenida Assunção e da Rua Jonas Garcia, no Centro da cidade, e seguem até o dia 2 de junho, encerrando com uma pedalada que sairá do trailer da Guarda Municipal, na Praia do Forte, e percorrerá o centro da cidade, retornando para a orla.