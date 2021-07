Guarda Municipal Ambiental de Búzios resgata capivara em gruta na Praia do Forno

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, através da Guarda Municipal Ambiental de Búzios, resgatou o maior roedor do mundo (capivara), que ficou presa na Gruta dos Amores, no costão rochoso da Praia do Forno.

De acordo com o relato do subcoordenador da GMA, Flávio Janebro, ele recebeu um telefonema da Coordenadora Sanitária, Andrea, que estava passeando pela Praia Brava e relatou que tinha uma capivara presa na gruta, então imediatamente ele procedeu com uma equipe e o colaborador Matheus Souza para o local, onde tiveram êxito em resgata-la com vida.

Após o resgate bem-sucedido, a equipe da GMA levou o roedor para uma clínica veterinária de Búzios para uma avaliação médica veterinária, em seguida foi levada para a sede da Secretaria Ambiente, Pesca e Urbanismo onde está em observação para a soltura.

Segundo o secretário de Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, a capivara é uma espécie de mamífero roedor da família Caviidae e seu habitat esta associado a rios, lagos e pântanos, está incluída no mesmo grupo de roedores ao qual se classificam as pacas, cutias, os preás e o porquinho-da-índia.

“Ela foi encontrada num local bem distante do habitat dela, porém próximo à Praia do Forno tem área de proteção ambiental, ela se perdeu e foi parar nos costões. Precisamos estar atentos as áreas de proteções para que não ocorra a evasão dessas espécies”, esclareceu Evanildo.