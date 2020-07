Na manhã desta terça-feira, dia 07, os Guardas Municipais Torres e Rangel, em patrulhamento pela Praia do Forte, em Cabo Frio, receberam uma denúncia que alguns jovens estavam fazendo churrasco próximo a escadaria do mirante, no canto do forte.

A área é de preservação, os agentes se dirigiram até o local impedindo que o churrasco fosse feito ali.