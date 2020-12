Guarda Municipal de Saquarema faz operação para combater excesso de ruído das motocicletas

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, junto com a Guarda Civil Municipal de Saquarema, iniciaram, no dia 01, uma operação com a iniciativa de orientar condutores de motocicletas a adequarem o escapamento com ruído em excesso.

A operação visa diminuir o tráfego de veículos irregulares no município, bem como a diminuição dos transtornos causados pelos “escapamentos abertos” que vêm se intensificando na cidade.

Diversos condutores foram abordados e orientados quanto à necessidade de correção do dispositivo de escape e quanto à infração cometida e suas consequências.