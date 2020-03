Guarda realiza fiscalização nos limites de Arraial do Cabo com outros municípios

A Guarda Municipal continua o trabalho de fiscalização nos limites de Arraial do Cabo com outros municípios. Equipes monitoram a entrada e saída de veículos e ônibus, inclusive entre Praia Seca e Pernambuca, além do distrito de Monte Alto.

O trecho que corta os distritos de Arraial do Cabo fazem parte da RJ 102, com dois pontos de entrada de veículos. Um deles fica na estrada do Aeroporto de Cabo Frio e outro em Praia Seca, distrito de Araruama.

A ação faz parte das medidas adotadas na sexta-feira (20), pela Prefeitura de Arraial do Cabo, para evitar a aglomeração de pessoas como forma de prevenção ao coronavírus. Apesar das ações de divulgação e orientação da Secretaria de Segurança Pública, muitas pessoas estavam insistindo em frequentar praias, lotar estabelecimentos e outros locais.



Devido a esse tipo de comportamento, o governo municipal decidiu permitir somente a entrada de moradores, trabalhadores e prestadores de serviço do município.