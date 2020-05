Guardas Ambientais de Iguaba Grande removem enorme enxame de abelha

Guardas Ambientais, do Projeto “SOS Abelhas”, removeram um enorme enxame de Vespas nos bairros Cidade Nova e Nova Iguaba, em Iguaba Grande, após denuncia de moradores, na quarta-feira, dia 20.

Os insetos atacavam a população e colocavam em risco a segurança do local. O enxame foi levado para uma Área de Proteção Ambiental (APA).

As solicitações de remoção de enxames de abelhas, marimbondos e vespas devem ser feitas pessoalmente no prédio da Guarda Civil Municipal, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, ao lado do Banco do Brasil, ou então por meio da Ouvidoria da Prefeitura, pelos telefones: (22) 2624-4280, (22) 2624-3275.