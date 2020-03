Guardas e policiais estão nas ruas de São Pedro da Aldeia para garantir que comércios cumpram decreto

Guardas municipais, em conjunto com Polícia Militar, em apoio à Fiscalização de Posturas, estão nas ruas de São Pedro da Aldeia, nesta segunda-feira, dia 23, para fazer cumprir decreto municipal 026/2020, em decorrência do controle da pandemia do coronavírus.

O decreto, que vigora desde às 00h desse domingo, dia 21, determina a suspensão, por 15 dias, do funcionamento de diversos segmentos do comércio local, como bares, restaurantes, quiosques, lanchonetes, pubs, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres; templos, igrejas; equipamentos culturais público e privado; feira; “shopping center”, galeria/centro comercial e estabelecimentos congêneres; academias e clubes, barracas de praia e transporte coletivo no município. A medida, em caráter excepcional, integra as ações preventivas necessárias ao enfrentamento da doença (COVID-19).

De acordo com o decreto, supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos centros comerciais estão autorizados a funcionar.

O decreto permite ainda que restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de entrega, inclusive por aplicativo, devendo o estabelecimento comercial proteger a saúde e a integridade física de seus entregadores, redobrando a regra de higienização de todos que participarem do processo de entrega.