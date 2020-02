Guardas Municipais de Arraial do Cabo recebem treinamento para abordagens com cães

Guardas Municipais de Arraial do Cabo participaram, nesta quarta-feira (5), de mais uma etapa de capacitação para abordagem com cães. As palestras e instruções foram ministradas por agentes de Macaé, município referência no treinamento tático com os animais. O tema proposto foi a Legislação e uso dos cães como reforço nas patrulhas.

Ao todo, 25 guardas passaram pelo treinamento. Participaram do encontro, agentes do Grupamento de Apoio Operacional – GAOp e do Grupamento de Operações como cães – GOC, além do coordenador de instruções da GMAC, Carlisson Araújo Lisboa, da comandante Ana Lúcia de Jesus e do comandante do GAOp de Macaé, o subinspetor Raphael Otero.

A proposta foi oferecer conhecimento tático para que os animais sejam utilizados no patrulhamento diário. “Nosso objetivo foi conscientizar as equipes envolvidas, sobre o trabalho realizado com os cães nas ruas, e a importância da atuação em conjunto. Essa etapa faz parte de um novo processo dentro da corporação, em que, a partir do dia 7 de fevereiro, as equipes de vão trabalhar em conjunto nas ruas da cidade”, afirmou o instrutor Carlisson Araújo.

O curso aconteceu por meio da parceria entre a Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Segurança Pública e a guarda de Macaé.