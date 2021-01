Guias de IPTU de São Pedro da Aldeia são emitidas em supermercados credenciados a partir desta segunda-feira

Foi iniciada, nesta segunda-feira (11), a emissão de guias de pagamento do Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) pelas equipes da Secretaria de Fazenda de São Pedro da Aldeia nos quatro supermercados credenciados. Esta é mais uma opção para o contribuinte, que poderá emitir guias do IPTU 2021 em cota única e parcelado, como também a consulta de dívidas ativas, executadas e as protestadas. Os atendentes estão nos supermercados Atacadão, CostAzul, Tropical e Terê Frutas, com atendimento das 14h às 20h. O contribuinte que desejar fazer o pagamento com cartão de crédito ou débito também terá essa possibilidade.

Tendo em vista as ações de prevenção à Covid-19, todos os atendimentos seguirão os protocolos de saúde, sendo obrigatório o uso de máscara e disponibilização de álcool em gel. No setor de IPTU da sede da Prefeitura, haverá controle por meio de senha. É necessária a apresentação dos documentos pessoais do contribuinte durante o procedimento.

Os contribuintes podem solicitar boletos de pagamento do Imposto de Tributos Imobiliários (ITBI), Imposto Sobre Serviço (ISS), Taxas (Sala do Empreendedor/Dtrim), renegociação de dívidas e Certidões Tributárias no site oficial da Secretaria da Fazenda (https://fazenda.pmspa.rj.gov.br/) por meio do Chat.

A população pode também buscar atendimento no setor de IPTU na sede da Prefeitura, das 9h às 16h50, com condições especiais para pagamento em cota única e parcelado, além de opção para pagamento com cartão de crédito ou débito. Moradores podem, ainda, solicitar suas guias de pagamento pelo telefone (22) 2621-1559 nos ramais 229 para IPTU, 267 para Dívida Ativa e 234 para Tributos Mobiliários ou, ainda, pelo e-mail sefaz@pmspa.rj.gov.br.

Descontos

Neste ano, os contribuintes que optarem por pagar o tributo em cota única até o dia 26 de fevereiro terão 10% de desconto. Caso percam o prazo, poderão obter 5% de abatimento no valor total, pagando até o dia 31 de março. O valor ainda pode ser parcelado em até oito vezes, sem juros.

Calendário

Cota única 10% – pagamento até 26/02

Cota única 5% – pagamento até 31/03

Parcelamento em 8x

01ª/08 – data de vencimento 10/03

02ª/08 – data de vencimento 09/04

03ª/08 – data de vencimento 10/05

04ª/08 – data de vencimento 10/06

05ª/08 – data de vencimento 09/07

06ª/08 – data de vencimento 10/08

07ª/08 – data de vencimento 10/09 08ª/08 – data de vencimento 08/10

A Prefeitura reforça a importância de a população manter em dia o pagamento do IPTU, pois é um imposto que possui retorno direto ao contribuinte, dando andamento aos serviços básicos do município.