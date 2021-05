Homem aparentando alcoolismo causa tumulto no Posto de Saúde de São Pedro da Aldeia nesta manhã

Guardas municipais de São Pedro da Aldeia procederam ao Pronto Socorro, nesta quinta-feira, dia 27, por volta das 06:40, acionados via 153 pela supervisão do local, sobre cidadão aparentando alcoolismo e uso de entorpecentes, que estava trazendo transtornos e tumulto na entrada do Posto de Saúde.



O mesmo desacatou por diversas vezes a supervisão do local, sendo necessário imobilizá-lo, encaminhando-o para medicação. O mesmo ficou aos cuidados do Pronto Socorro.



A supervisão do PS não quis proceder a DP para confecção de R. O. por desacato.