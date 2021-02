Homem com sinas de embriaguez colide em barreira de concreto em São Pedro da Aldeia que atinge carro em outra pista

Na noite de terça-feira, dia 16, por volta das 23:32, guardas municipais, quando em colaboração ao Comboio de Contenção, na altura do Parque dos Meninos, em São Pedro da Aldeia, foram solicitados por munícipes para acidente que acabara de ocorrer na RJ 106, próximo ao antigo retorno da Marbela, Recanto do Sol.



Chegando ao local, dois veículos, em sentidos diferentes da via, apresentavam avarias.



O primeiro, vindo no sentido Rua do Fogo, colidiu com a barreira de concreto que divide a pista, fazendo com que o bloco viesse a parar na outra pista, acidentando o veículo que vinha em sentido contrário.

Condutor aparentava sinais de embriaguez.

Sinalizado o local pelos agentes e desviado o fluxo para uma via lateral, o trânsito foi desafogado e acionado o órgão competente da via, BPRv.