Na manhã desta segunda-feira, dia 16, um homem, identificado como Leonardo Nascimento Bastos, de 43 anos, foi assassinado com dois tiros no rosto, no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio.

Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Só que, de acordo com moradores, ele estava na calçada, em frente a um bar, e um homem de casaco preto e capuz passou atirando.

O caso segue sob investigação na 126• DP e o corpo foi removido para o IML de Macaé.