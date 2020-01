Homem de Niterói está desaparecido em Araruama

Ingrid Ornellas, moradora de Niterói, está a estou a procura de seu pai, Drausio Teixeira Ornellas.

De acordo com Ingrid, ele saiu a trabalho com obras em Araruama e a família perdeu o contato com ele após ter sido internado em um hospital no sábado, dia 11, aparentemente por causa de problemas com bebidas alcoólicas.

“No sábado, após ter sido liberado da emergência, ele pediu para um guarda municipal entrar em contato com minha tia (Denise Ornellas) e ele dizia estar perdido, desde então não conseguimos mais contato, nem mesmo com o chefe da obra na qual ele foi. Se vocês puderem me ajudar e ajudar minha família a encontrá-lo, agradecemos”, disse Ingrid.

Telefone para contato: 21 97694-6831.