Homem é baleado após troca de tiros em Arraial do Cabo

Na noite de sábado, dia 12, após receber denúncias de tráfico de drogas, na Rua Ipanema, no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, policiais militares da 6ª CIA, do 25º BPM, foram até o local.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos que estavam traficando na localidade.

Segundo a ocorrência, assim que os PMs tentaram fazer a abordagem, os suspeitos sacaram pelo menos três pistolas e efetuaram diversos disparos contra os policiais, que revidaram. Um suspeito foi atingido, socorrido para o HGAC e transferido para o Hospital de Araruama durante a madrugada.

Ainda segundo a PM, na delegacia civil, foi constatado que o baleado já possui dois mandados de prisão em aberto, com passagens por tráfico de drogas, 2 homicídios, porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, sendo considerado um dos responsáveis pelas execuções a mando do tráfico de drogas nas comunidades de Arraial do Cabo.

Durante a ação, a PM apreendeu 77 pinos de cocaína, 1 pistola cal.9mm, 1 carregador alongado com 07 muniçoes intactas e 2 munições deflagradas.