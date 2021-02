Um indivíduo que foi proibido pela justiça de se aproximar do filho sem a presença do Conselho Tutelar, foi contido e levado à delegacia no final deste domingo, dia 31, no Hospital Rodolpho Perissé, em Búzios.

A criança está internada e o pai, muito alterado, ameaçou as atendentes e tentou invadir a enfermaria.

Quando foi abordado pelos GCM’s de plantão tentou agredir os agentes.

Dada a situação, eles o imobilizaram e chamaram o apoio do GPR.

A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.