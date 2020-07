Homem é preso acusado de estuprar enteado de cinco anos em Araruama

Na manhã desta segunda-feira, dia 20, policiais civis da 118a. DP – Araruama, coordenados pela Delegada Titular, Dra. Isabelle Conti, prenderam um homem, dando cumprimento a mandado de prisão temporária pela prática do crime de estupro de vulnerável, decorrente de investigação da unidade.

Conforme apurado no inquérito, no dia 18/07/2020, entre 11h e 14h, o preso, a pretexto de sair para fazer compras, levou a criança, de apenas 5 anos, e com nela praticou penetração anal, que lhe causou as lesões materializadas no laudo de exame de corpo de delito.

Após o ato sexual, o investigado devolveu a criança à mãe, que percebeu que seu filho reclamava de dor para evacuar. Além disso, a mãe notou que o ânus da criança sangrava.

Assim, a mãe e o filho imediatamente compareceram à 118a. DP, onde foi registrada a ocorrência e requisitado o exame de corpo de delito.

No dia 19/07/2020, domingo, após o resultado positivo do exame, a Delegada Titular representou pela prisão temporária do indiciado junto ao Plantão Judiciário, medida esta que foi deferida.

Na manhã de segunda-feira, dia 20, o abusador foi retirado do convívio social e não oferecerá mais risco à criança e à sociedade.