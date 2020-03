Homem é preso após ameaçar sua companheira com arma de fogo em Araruama

Neste domingo, dia 01, após informação dando conta de um elemento que estava ameaçando a sua companheira com uma arma de fogo, a polícia procedeu para a casa na Rua Sabia, no Parque Mataruna, em Araruama.

Ao chegar no local, a polícia se deparou se com o elemento dentro de um veículo próximo à residência, no qual foi feito buscas no interior do mesmo, e foi encontrado o revólver.

Após apurar os fatos procedeu para a 118• DP, no qual M.S.C. ficou preso no porte de arma ilegal e disparo de arma de fogo.