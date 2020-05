Nesse final de semana, após receber informações apontando que um elemento, gerente do tráfico de drogas na Vila do Ar, em Cabo Frio, estaria com entorpecentes em uma residência na Rua Dimas Teixeira, no Porto do Carro, a Polícia Militar organizou uma operação e cercou o local.

O suspeito foi detido no interior da casa com 1220 pedras de crack e 660 cápsulas de cocaína.

O suspeito tentou justificar o fato e alegou ser inocente, mas foi levado para a delegacia e preso na 126ª DP.