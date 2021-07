Homem é preso por comunicar falso crime de roubo de cargas do Mercado Livre em Cabo Frio

Na quinta-feira, dia 01, Policiais Civis da 126DP de Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial, Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, com escopo de reprimir ROUBOS DE CARGA na respectiva circunscrição, com base nos fatos narrados no Procedimento 126-03069/2021, após incessante e ininterrupta investigação, através da qual foi possível apurar o cometimento dos crimes previstos nos Artigos 171 e 340, ambos do Código Penal, pela suposta vítima/comunicante, prenderam em flagrante delito o nacional RAFAEL R.I.S.

RAFAEL noticiou no dia 30 de junho o crime de roubo de carga vc ocorrido no Centro da cidade de Cabo Frio, motivo pelo qual Policiais Civis desta Unidade, quando à comunicação do crime, de imediato diligenciaram no sentido de atestar a materialidade do fato narrado e obtenção de indícios de autoria.

Após ininterruptas diligências, foi possível concluir pelas inveracidades dos fatos comunicados por RAFAEL, o qual ao ser interpelado novamente pelo crime por ora noticiado, acabou por confessar os crimes acima citados, indicando onde se encontrava sob sua guarda a carga comunicada como roubada.

A carga recuperada foi encaminhada para 126DP para cumprimento das medidas de praxe. RAFAEL, após Voz de Prisão emanada pela Autoridade Policial Titular da circunscrição do município de Cabo Frio, encontra-se acautelado na Distrital, onde aguarda encaminhamento ao sistema prisional.