Homem solto recentemente pelo crime de homicídio é preso por tráfico de drogas em Búzios

No final do domingo, dia 03, uma guarnição teve informações privilegiadas de que na Rua 28, em Vila Verde, em Búzios, havia um elemento com as mesmas características de “W.M.D.”, de 32 anos, traficando no local.

Portanto, as guarnições que estavam em patrulhamento, tiveram a atenção voltada para o referido elemento em um terreno baldio, abaixado próximo a parte alta do mato.

De imediato a guarnição procedeu a fim de realizar abordagem pessoal, quando pode ver uma sacola contendo todo o material descrito abaixo, ao ser indagado, ele alegou estar escondendo o material a pedido de um amigo, mesmo também afirmou fazer parte do tráfico da localidade na função de olheiro.

Cabe também ressaltar que esse elemento foi solto recentemente, após ter sido preso pelo crime de Homicídio Qualificado e outras ocorrências.

Diante dos fatos o mesmo foi conduzido a 127° DP, onde ele permaneceu preso no ART. 33 da lei 11.343/2006.

MATERIAL:

100 Pinos de Cocaína

R$ 20,00 em espécie