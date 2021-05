Homenagem ao Dia das Mães emociona servidoras da Assistência Social de São Pedro da Aldeia

Para marcar o Dia das Mães, comemorado neste domingo (9), a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) de São Pedro da Aldeia realizou uma homenagem às mães servidoras da pasta nesta sexta-feira (7). Além de um café da manhã especial, a programação contou com exibição de vídeos e fotos dos filhos das profissionais com mensagens de agradecimento.

O mural de fotografias reforçou o carinho proposto pelo encontro. O depoimento dos filhos feito por meio de gravação de vídeo, projetado durante a confraternização, marcou a emoção trazida com a data. A visita de alguns filhos à sede da SASDH também foi outro ponto alto que fez parte das comemorações.

Segundo a coordenadora da Política da Mulher, Renata Santos, um dos objetivos da iniciativa foi mostrar aos filhos o cotidiano do trabalho de suas mães. “A ideia também é passar a mensagem da mãe trabalhadora que alcançou a realização profissional e financeira”, destacou.

Os filhos que moram distante, em outro estado e país, também participaram por meio de vídeo. A diretora do Departamento das Proteções Sociais Básica e Especial, Denise Campos, foi uma das homenageadas. Sua filha Melissa Campos, engenheira química de 28 anos que atualmente mora em Portugal, fez o seu depoimento.

“Me senti acolhida, emocionada, muito valorizada no meu trabalho. A equipe foi muito minuciosa, empenhada em buscar todos os detalhes para homenagear todas as mães da secretaria, sem deixar nenhuma de fora. Foram longe buscar informações, mesmo as de difícil acesso, não mediram esforços e não desistiram. Eu tinha a plena certeza que minha filha não ia aparecer no vídeo enviando uma homenagem por morar longe. Chorei muito! A homenagem tocou no coração. Uma manhã muito especial, vou levar pra vida essa expressão de carinho muito forte”, relatou.