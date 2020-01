Na noite deste domingo, dia 26, por volta das 21h45, dois elementos armados em uma pequena moto, após roubarem o celular de uma mulher na Rua 13, próximo do Hotel Fazenda, Alto da Rasa, em Búzios, também roubaram uma moto na Rua 14.

A moto é está da imagem acima, com a placa LOK 5304, e caso alguém encontre entre em contato com 190 ou com o proprietário no número (22) 998626043.